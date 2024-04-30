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Diyarbakır'da Okul Müdürü Öğrenci Tarafından Bıçaklandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir okul müdürü, okul değiştirme cezası alan öğrenci tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde bir okul müdürü, okul değiştirme cezası alan öğrenci tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Emiri Anadolu Lisesi'nde okul değiştirme cezası alan B.A.Y (17) yanındaki 3 arkadaşıyla okula gelerek müdür H.O. ile tartıştı. B.A.Y, okul müdürünü çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra arkadaşlarıyla okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekibi sevk edildi. H.O., ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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