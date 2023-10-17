Diyarbakır'da okul kavgası sonucu çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çocukların okuldaki tartışmasının ardından ailelerin karıştığı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Olay, 13.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 479'uncu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların bugün okuldaki kavgasından sonra mahalledeki oyun salonunda karşılaşan aileleri tartıştı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi silahla ağır yaralanırken, 1 kişi ise darp edildi. Ağır yaralanan Renas Daşlık (25), sevk edildiği özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR