Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti... Kavga eden veli ve öğretmen karakolda birbirinden şikayetçi olmadı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da yaşanan olayda çocuğuyla okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş.'yi koridorda yakalayıp yumrukladı. Öğretmenin de karşılık verdiği kavga kameraya saniye saniye yansırken, karakola giden taraflar bir birinden şikayetçi olmadı. Geriye ise güvenlik kamerasına yansıyan kavga anları kaldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Öğretmen ile veli kavga ettikten sonra gittikleri Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda meydana geldi.

Öğrencilerin gözü önünde tekmeli yumruklu kavga ettiler.

İddiaya göre çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuşurken bir anda sinirlendi. A.K., çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı, H.Ş. de A.K.'ye karşılık verdi.

Polis okula geldi, tarafları karakola götürdü

Öğrencilerin göz önünde koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erirken, ihbar üzerine okula gelen polis ekipleri tarafları karakola götürdü.

Birbirlerinden şikayetçi olmadılar

Karakolda ifadeleri alınan öğretmen ve veli bir birinden şikayetçi olmadan karakoldan ayrılırken, geriye çocukların gözü önünde yaşanan kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı.