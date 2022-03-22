Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti... Kavga eden veli ve öğretmen karakolda birbirinden şikayetçi olmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti... Kavga eden veli ve öğretmen karakolda birbirinden şikayetçi olmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti.

Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti... Kavga eden veli ve öğretmen karakolda birbirinden şikayetçi olmadı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da yaşanan olayda çocuğuyla okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş.'yi koridorda yakalayıp yumrukladı. Öğretmenin de karşılık verdiği kavga kameraya saniye saniye yansırken, karakola giden taraflar bir birinden şikayetçi olmadı. Geriye ise güvenlik kamerasına yansıyan kavga anları kaldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Öğretmen ile veli kavga ettikten sonra gittikleri Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda meydana geldi.

Öğrencilerin gözü önünde tekmeli yumruklu kavga ettiler.

İddiaya göre çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuşurken bir anda sinirlendi. A.K., çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı, H.Ş. de A.K.'ye karşılık verdi.

Polis okula geldi, tarafları karakola götürdü

Öğrencilerin göz önünde koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erirken, ihbar üzerine okula gelen polis ekipleri tarafları karakola götürdü.

Birbirlerinden şikayetçi olmadılar

Karakolda ifadeleri alınan öğretmen ve veli bir birinden şikayetçi olmadan karakoldan ayrılırken, geriye çocukların gözü önünde yaşanan kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı.

Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti... Kavga eden veli ve öğretmen karakolda birbirinden şikayetçi olmadı

Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti... Kavga eden veli ve öğretmen karakolda birbirinden şikayetçi olmadı

Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti... Kavga eden veli ve öğretmen karakolda birbirinden şikayetçi olmadı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - 3. Sayfa

Diyarbakır, Öğretmen, Polis, kavga, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title