Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti - Haberler

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Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti

Diyarbakır'da veli ve öğretmenin, öğrencilerin gözü önünde yumruklu kavgaya tutuşma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da veli ve öğretmenin, öğrencilerin gözü önünde yumruklu kavgaya tutuşma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuşurken bir anda sinirlendi. A.K., çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı, H.Ş. de ona karşılık verdi. Öğrencilerin gözü önünde koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, tarafları karakola götürdü.

Karakolda ifadeleri alınan öğretmen ve velinin birbirinden şikayetçi olmadan karakoldan ayrıldığı öğrenilirken, geriye çocukların gözü önünde yaşanan kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti

Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti

Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Çelebi, Bağlar, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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