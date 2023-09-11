Diyarbakır'da öğrenci ve veliler 'Narkonokta' uygulamasıyla bilgilendirildi

Diyarbakır'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili bilinçlendirme yapmak amacıyla okul bahçesinde öğrencilere ve velilere broşür dağıttı.

Diyarbakır'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili bilinçlendirme yapmak amacıyla okul bahçesinde öğrencilere ve velilere broşür dağıttı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde merkez Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda 'Narkonokta' uygulaması yapıldı.

Uygulama çerçevesinde okul kapısında vatandaşlara farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Polis ekiplerince velilere broşür dağıtıldı. - DİYARBAKIR