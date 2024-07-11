Diyarbakır'da Öğrenci Servis Aracı Alev Alev Yandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki öğrenci servis aracı alev alev yandı.

Olay, dün gece merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Talaytepe Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 21 S 0326 plakalı öğrenci servisi bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR