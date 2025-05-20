Diyarbakır'da Nitelikli Dolandırıcılığa Operasyon: 6 Tutuklama

Diyarbakır'da Nitelikli Dolandırıcılığa Operasyon: 6 Tutuklama
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Diyarbakır merkezli gerçekleşen operasyonda, internet üzerindeki dolandırıcılık eylemleri sebebiyle 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, 33 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ve 860 milyon TL işlem hacmine sahip oldukları belirlendi.

Diyarbakır merkezli nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; internet üzerinden gördüğü ilanlar sebebiyle yatırım ve kazanç vaatli dolandırıcılık eylemine maruz kalan onlarca mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ülke genelinde aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırmak suretiyle 33 milyon 366 bin 573 TL haksız kazanç elde ettikleri anlaşılan, banka ve kripto hesaplarında toplamda 860 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen; Gaziantep, Isparta, Antalya, Adana ve Tokat illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan; 6'sı tutuklandı. 1'i savcılıktan serbest bırakıldı, 4'ü için ise adli kontrol kararı verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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