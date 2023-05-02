Diyarbakır'da Nisan ayı narkotik rakamları: 47 operasyon, 175 tutuklama

Diyarbakır emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Nisan ayında yapılan 47 operasyonda gözaltına alınan 274 şüpheliden 175'i tutuklandı.

Diyarbakır emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Nisan ayında yapılan 47 operasyonda gözaltına alınan 274 şüpheliden 175'i tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce Nisan ayından uyuşturucu ile mücadelede çalışmalar yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 47 operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda 274 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 175'i tutuklandı.

Operasyonlarda, 152 kilo 996,75 gram skunk maddesi, 17 kilo 34,16 gram esrar ve türevleri olmak üzere toplam 170 kilo 30,91 gram kenevir türevleri ele geçirildi.

Bu türevlerin yanı sıra, 2 kilo 344,64 gram metamfetamin maddesi, 1 kilo 23 gram eroin maddesi, 22 gram kokain maddesi, 960 adet sentetik ecza, 110 adet ecstasy, 16 adet hassas terazi, 4 adet payp/düzenek, 23 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 364 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. - DİYARBAKIR