Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı - Haberler

Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı

DİYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da, Nisan ayı içerisindeki kaza bilançosu paylaşıldı. İstatistiklerde, 3 kişi öldü, 282 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da, Nisan ayı içerisindeki kaza bilançosu paylaşıldı. 356 kazada, 282 kişi yaralandı, 3 kişi öldü. Kazaların 173'ü ölümlü ve yaralanmalı olurken, 183'ü ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Öte yandan, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında meydana gelen trafik kazaları korkuttu. Bin 579 kazada bin 117 kişi yaralanırken, 5 kişi öldü. Kazaların 673'ü ölümlü ve yaralamalı olurken, 906'sı ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldiği belirtildi.

Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise, araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi.