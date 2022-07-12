Diyarbakır'da nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntülendi - Haberler

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Diyarbakır'da nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntülendi Diyarbakır'da en son 2017 yılında görüntülenen 3 su samuru sonrası ikişer yıl arayla iki tanesinin ölü halde bulunmuştu.

Diyarbakır'da nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da en son 2017 yılında görüntülenen 3 su samuru sonrası ikişer yıl arayla iki tanesinin ölü halde bulunmuştu. Üçüncü su samuru ise dün gece geç saatlerde Dicle Nehri'nde görüntülendi.

Diyarbakır'da 2017 yılında tarihi surların bitişiğinden, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri'nde yaşayan 3 su samuru, kamışların arasından çıkıp, yüzdükleri sırada görüntülenmişti. Daha sonra 2018 ve 2022 mart ayında 2'si ölü halde bulunmuştu. Önceki gece geç saatlerde üç su samurundan yaşayanı görüntülendi. Tarihi Ongözlü köprü dibinde ailesiyle oturan vatandaşlar su içerisinde kayalıklara çıkarak avlandığını göründükleri su samurunu cep telefonu kameralarına kaydetti. Yaklaşık 20 saniye görüntülenen su samuru daha sonra nehir içerisinde gözlerden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

Diyarbakır Dicle su 3. Sayfa Haberler

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