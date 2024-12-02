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Diyarbakır'da Narkotik Uygulamasında Bir Tutuklama

Diyarbakır'da Narkotik Uygulamasında Bir Tutuklama
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gerçekleştirilen narkotik uygulamalarında, uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen bir şüpheli tutuklanırken, toplamda 9 gram esrar maddesi ele geçirildi. İlçedeki çalışmalarda 27 şüpheli sorgulandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde narkotik uygulamasında adli işlem yapılan bir şüpheli tutuklandı.

İlçe genelinde narkotik olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 7 metruk bina, 5 park bahçe kontrol edilip, 27 şüpheli şahsın sorgusu yapıldı. 2 şüpheliden 9 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilip adli işlem yapıldı.

Ayrıca son bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanmaktan 5 şüpheliye adli işlem yapıldı ve bu kişilerden biri tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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