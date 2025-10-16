Haberler

Diyarbakır'da Narkotik Operasyonları: 105 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da son bir ay içerisinde düzenlenen başarılı narkotik operasyonlarında 105 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 100 şüpheli yakalanırken, 58'i tutuklandı.

Diyarbakır'da son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 105 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir ay içerisinde yapılan başarılı operasyonlarda 100 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 58 şüpheli tutuklandı, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan 52 ayrı operasyonda 80 kilo 351 gram skunk, 20 kilo 483 gram esrar, 4 kilo 672 gram metamfetamin, 303 gram eroin 128 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Narkotik suçlar kapsamında aranan şahıslara yönelik il genelinde yapılan çalışmalar doğrultusunda, 69 aranan şahıs yakalanırken 54 şahıs cezaevine teslim edildi. Diyarbakır'da son bir ay içerisinde narkotik suçlar kapsamında, toplam 112 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 16 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
