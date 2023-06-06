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Diyarbakır'da narko terör operasyonu: 150 kilo toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da narko terör operasyonu: 150 kilo toz esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır il jandarma komutanlığı narko-terör operasyonlarına devam ediyor.

Diyarbakır il jandarma komutanlığı narko-terör operasyonlarına devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında; Lice ve Hani ilçelerinde 150 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen esrara el konulurken, konu ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Hani 3. Sayfa Haberler

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