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Diyarbakır'da Narko-Hançer Operasyonu: 6 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Narko-Hançer Operasyonu: 6 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen 'Narko-Hançer Operasyonu'nda 6 aranan şahıs yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Diyarbakır'da 'Narko-Hançer Operasyonu'nda 6 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "Narko-Hançer Operasyonu"da 6 aranan şahıs yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi dün gece ablukaya alındı. Mahallede bulunan 2 cadde ve 16 sokak, 20.00-23.30 saatleri arasında giriş-çıkışlara kapatıldı.

Sokak satıcılarına, metruk binalara, umuma açık yerlere ve bildirilen ihbarlara yönelik olarak 300 polisle hem sabit hem de seyyar şekilde yapılan şok uygulamada; birden çok silah ve av tüfeği, münferit miktarda ve türde uyuşturucu, uyarıcı madde ele geçirildi.

6 aranan şahıs yakalanırken, 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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