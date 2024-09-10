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Diyarbakır'da Narin Güran'ın cesedi bulundu, bir kişi tutuklandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Zanlı N.B. ise tutuklandı.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cesedini taşıyan N.B., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece "Kasten öldürme suçuna iştirak etmekten" suçundan tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itirafta bulunan zanlı N.B., gözaltına alınmıştı. N.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. N.B., tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakemliğince "Kasten öldürme suçuna iştirak etmekten" tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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