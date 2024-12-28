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Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Sanıklara Ağır Cezalar

Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Sanıklara Ağır Cezalar
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Diyarbakır'daki davada, Sanık Salim Güran ve diğer sanıklar Yüksel Güran ile Enes Güran'a kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Diyarbakır'daki Narin Güran davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görüldüğünü belirtip sanık Salim Güran ile diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Sanıkların mütalaaya yönelik yaptığı savunmaların ardından mahkeme kararın açıklanması öncesi ara verdi. Yaklaşık 5 buçuk saat süren aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Kararda, sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görüldüğü belirtildi. Mahkeme, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a takdir indirimi uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Nevzat Bahtiyar'ın ise diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkemeye kamu davası açılmışsa da, sanığın katılan Arif'in evine geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu kaydedildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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