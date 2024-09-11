Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili muhtar görevden uzaklaştırıldı
Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Taşvantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, görevden uzaklaştırıldı.
Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül'de yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.
Narin'in kaybolduğu sürede gözaltına alındıktan sonra 2 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan amca Salim Güran, Tavşantepe Mahalle muhtarlığı görevinden Bağlar Kaymakamlığı tarafından uzaklaştırıldı. - DİYARBAKIR