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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Yeni Tutuklama

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki şüpheli yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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