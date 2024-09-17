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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında İki Kişi Serbest Bırakıldı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Narin'in amcası ve yakınlarının da arasında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si savcılıktan serbest bırakıldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

İ.K.ve Ş.K., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. H.G'nin savcılık ifadesi sürüyor.

Cinayete ilişkin aralarında Narin'in annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narin Güran Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Suç

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