Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklu bulunan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıkların yargılanmasına devam ederken, davayı takip etmek isteyen bölgeden ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen basın mensupları, gelişmeleri izlemek amacıyla adliye önünde nöbet tutuyor. - DİYARBAKIR