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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler
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Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetiyle ilgili sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar adliyeye getirildi. Duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacaklar.

Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanmak üzere adliyeye getirildi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması bugün görülecek.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek duruşma için, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak olan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye getirildi. Sanıklar saat 09.00'da hakim karşısına çıkarılacak.

Bugün görülecek ve karar çıkması beklenen duruşmada, Narin'in amcası Erhan Güran ve çoban Ahmet A.'nın zorla getirilmesine karar verilmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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