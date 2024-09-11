Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında avukat çekildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklanan mahalle muhtarı amcası Salim Güran'ın avukatı davadan çekildiğini duyurdu.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklanan mahalle muhtarı amcası Salim Güran'ın avukatı davadan çekildiğini duyurdu.

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulunmuş, gözaltına alınan mahalle muhtarı amcası Salim Güran, 2 Eylül'de sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

5 Eylül'de Salim Güran'ın avukatlığını üstlenen Seda Toğrul, müdafilik görevinden çekildiğini duyurdu. Toğrul, müdafilikten çekildiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken anayasanın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada sanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delileri de göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundaki sonraki müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağım. Adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağım." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"
3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler

Günler sonra bulunan kız çocuğundan kan donduran itiraf: Babam para karşılığında...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Adana elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Ceyhan, Pozantı, Karataş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Mamak, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Sultangazi, Sancaktepe, Eyüpsultan elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 11 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hollanda Almanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Almanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Caner Tikicieri kimdir, neden öldürüldü? Hollanda Almanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Almanya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title