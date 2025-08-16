Diyarbakır'da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da Müstakil Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle çevredeki binaların dış cepheleri de zarar gördü.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçenin Medya Mahallesi 133. Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 kişi dumandan etkilenip, tedavileri ayakta yapıldı. Yangın nedeniyle çevredeki 2 binanın dış cepheleri zarar gördü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu

Ve beklenen oldu! İşte Sergen Yalçın'ın yeni durağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası: Yarışta olacağını düşünüyorum

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.