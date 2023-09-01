Diyarbakır'da 'muska yazma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, merkez Bağlar ilçesinde bir kişinin 'muska yazma' bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.