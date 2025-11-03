Diyarbakır'da Motosiklet Sürücüsü 181 Km Hız Yaptı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, sosyal medya hesabında paylaştığı anlarda 181 kilometre hıza ulaştı. Bu tehlikeli hız, trafikte tehlikeye yol açtı.
Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda seyreden bir motosikletli hızını 181 kilometreye kadar çıkardı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sürücünün, hız yaptığı başka paylaşımlarının da olduğu görüldü. - DİYARBAKIR
