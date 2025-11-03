Diyarbakır'da Motosiklet Sürücüsü 181 Km Hız Yaptı

Diyarbakır'da bir motosiklet sürücüsü, şehir içinde 181 kilometre hıza çıkarak o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda seyreden bir motosikletli hızını 181 kilometreye kadar çıkardı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sürücünün, hız yaptığı başka paylaşımlarının da olduğu görüldü. - DİYARBAKIR