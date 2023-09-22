Diyarbakır'da Motosiklet Saldırısında Ölen Genç, Cinayet İşlediği Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden gencin 14 gün önce cinayet işlediği ortaya çıktı.

Merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 14 gün önce iki şahıs arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Oktay B. (27) boynundan aldığı bıçak yarasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Oktay B.'nin hayatını kaybettiği ve otopsisi yapıldıktan sonra yakınları tarafından defnedildiği öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 331'inci sokakta arkadaşıyla motosiklete binip dışarı çıkan İbrahim Ç. (25), ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Ç.'nin kafasına iki adet merminin isabet ettiğini belirledi.

Çevredeki özel hastaneye kaldırılan İbrahim Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Oktay B.'nin cinayet zanlısı, saldırıya uğrayan İbrahim Ç. çıktı.

Yapılan incelemeler sonucu saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Ç.'nin Oktay B.'yi öldürdüğü ve cinayet zanlısı olduğu ortaya çıktı. İbrahim Ç.'nin cinayet işledikten sonra 13 gün boyunca iddiaya göre kayınbabasının evinde kaldığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR