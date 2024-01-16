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Diyarbakır'da motosiklet kazasında acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında acil tıp teknisyeni (ATT) hayatını kaybetti. Feci kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) böyle yansıdı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Diyarbakır Caddesi'nde Muhammet Emin Karakuş (29), 21 AEK 840 plakalı motosikletiyle önündeki Silvan Belediyesi'ne ait 21 DY 901 plakalı kamyonun sağından geçmek isterken kontrolü yitirip park halindeki 01 BRS 34 plakalı cipe çarptı. Karakuş, kazada geçmeye çalıştığı kamyonun altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin acil tıp teknisyeni olduğu öğrenildi. Kaza, KGYS'ye böyle yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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