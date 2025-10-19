Haberler

Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
Diyarbakır'da meydana gelen kazada, bir araç motosiklete arkadan çarptı ve motosiklet alev alarak yola savruldu. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da aracın arkadan çarptığı motosiklet savrulup yolun ortasında alev aldı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, önünde seyreden motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yola savrularak alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerin 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev alan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
