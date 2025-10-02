Diyarbakır'da Motokurye Şişe Üzerinde Dengeyi Kaybedip Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şişe üzerinden geçen motokurye, dengesini kaybetmesiyle düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi 1048. Sokak'ta şişenin üzerinden geçen motokurye, dengesini kaybetmesiyle düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, vatandaşların ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerinin kontrolünde hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR