Diyarbakır'da Motokurye Şişe Üzerinde Dengeyi Kaybedip Yaralandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, şişe üzerinden geçen motokurye dengesini kaybederek düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şişe üzerinden geçen motokurye, dengesini kaybetmesiyle düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi 1048. Sokak'ta şişenin üzerinden geçen motokurye, dengesini kaybetmesiyle düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, vatandaşların ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerinin kontrolünde hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
