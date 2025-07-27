Diyarbakır'da Mobilya Boya Atölyesinde Yangın

Diyarbakır'da Mobilya Boya Atölyesinde Yangın
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Diyarbakır'da bir mobilya boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Diyarbakır'da bir mobilya boya atölyesinde yangın çıktı. Dumanlar gündüzü geceye çevirirken, itfaiye kiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 2. Sanayi Sitesi içindeki mobilya boya atölyesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden boyaların da bulunduğu atölyede yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların geceyi gündüze çevirdiği yangına itfaiye ekipleri dört koldan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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