Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı - Haberler

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Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.B. idaresindeki 21 M 0300 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, kavşakta bir anda yola çıkan M.A. (60) isimli kadına çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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