Diyarbakır'da Minibüs Yangını: Can Kaybı Yok

Minibüs alev alev yandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da şehir içi bir minibüsü alev alev yandı. Yanan minibüste can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi otogar mevkiinde bir minibüs bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından müdahale edilen minibüs alev topuna döndü. Çok sayıda itfaiye ekibi ve vatandaş seferber oldu.