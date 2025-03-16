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Diyarbakır'da Minibüs Otomobile Çarptı: 6 Yaralı

Diyarbakır'da Minibüs Otomobile Çarptı: 6 Yaralı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs otomobile çarptı. Kazada 3'ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvar'nda M.Ç. idaresindeki 21 ABA 566 minibüs, F.B. idaresindeki Hyundaı marka 04 D 0619 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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