Diyarbakır'da Minibüs Kazası: 1 Ölü
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde Y.E. kontrolündeki 21 M 0490 plakalı şehir içi yolcu minibüsü yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Müce (45) ile ağabeyi Mehmet Müce'ye (53) çarptı. Ahmet Müce'nin kızı S.M. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazada ağır yaralanan kardeşlerden Ahmet Müce hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.
Feci kazanı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün çarptığı yayaların metrelerce sürüklendiği görüldü.
Sürücü Y.E. gözaltına alındı. - DİYARBAKIR