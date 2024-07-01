Diyarbakır'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, yanlarındaki küçük kız çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Kaza, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. kontrolündeki 21 M 0490 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet M. (45) ile ağabeyi Mehmet M.'ye (53) çarptı. Kaza esnasında Ahmet M.'nin kızı Semanur M. ise yara almadan kurtuldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet M., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ağabeyi Mehmet M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ahmet M.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan sürücü Y.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR