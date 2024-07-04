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Diyarbakır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 14 yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 3'ü ağır, 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 3'ü ağır, 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil-Batman karayolu 14. kilometresi Salat Kavşağı'nda meydana geldi. Alınana bilgiye göre, Batman- Diyarbakır seferi yapan 56 KD 668 plakalı yolcu minibüsü ile dönemeçten çıkan 72 AAG 837 plakalı pikap çarpıştı. Kazada araçlardaki toplam 1'i çocuk 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan anne ve çocuğu olmak üzere 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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