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Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Urfa Bulvarı Seyrantepe mevkiinde S.K idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen 21 AEZ 629 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan yolculardan F.Ç., G.B., S.E., B.A., H.Y., B.N. ve otomobilde bulunan K.Y., hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Urfa Bulvarı Seyrantepe mevkiinde S.K idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen 21 AEZ 629 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan yolculardan F.Ç., G.B., S.E., B.A., H.Y., B.N. ve otomobilde bulunan K.Y., hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İnceleme Bağlar Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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