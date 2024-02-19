Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hafif yaralandı
Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 47 AN 690 plakalı Ford marka minibüs ile 34 EV 8448 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobil içinde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR