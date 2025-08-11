Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlçenin Beşpınar Mahallesi'nde 21 ADB OO7 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesine sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa