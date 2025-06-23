Diyarbakır'da Minibüs Alev Alev Yandı

Diyarbakır'da şehir içi bir minibüsü alev alev yandı. Yanan minibüste kimseye bir şey olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi otogar mevkiinde bir minibüs bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından müdahale edilen minibüs alev topuna döndü.

Çok sayıda itfaiye ve vatandaş seferber olurken olayda sadece maddi hasarın olması sevindirdi. - DİYARBAKIR