Diyarbakır'da meydana gelen kazalarda 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı.

Çınar ilçesinden Çarıklı beldesi mevkiine seyir halindeki plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç arka arkaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sur ilçesi Çarıklı Beldesi Şahintepe mevkiinde ise, sürücüleri öğrenilemeyen 21 AAS 710 plakalı otomobil ile 01 AGF 667 araç kafa kafaya çarpıştı. İki ayrı araçtaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR