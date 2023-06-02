Diyarbakır'da Mayıs ayında siber ve asayiş olaylarından toplam 137 kişi tutuklandı Diyarbakır'da mayıs ayında yapılan çalışmalarda asayiş olaylarından gözaltına 2 bin 309 şüpheliden 128'i, siber suçlarda 9, toplam 137 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da Mayıs ayında siber ve asayiş olaylarından toplam 137 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da mayıs ayında yapılan çalışmalarda asayiş olaylarından gözaltına 2 bin 309 şüpheliden 128'i, siber suçlarda 9, toplam 137 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Emniyeti şüphelilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar neticesinde asayiş birimleri mayıs ayında 3 bin 326 olaya bakarken 2 bin 309 şüpheli yakaladı. İşlem yapılan şüphelilerden 128'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, 25 tüfek, 172 tabanca, 21 kurusıkı tabanca, 2 bin 41 fişek ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce mayıs ayında yapılan çalışmalarda ise, 419 siber soruşturması, 890 sosyal medya hesabı araştırması ve 489 dijital materyal incelemesi yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde 9 şüpheli tutuklandı. 5 SİBERAY etkinliği ile bin 747 kişiye eğitim verildi.