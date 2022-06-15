Diyarbakır'da mayıs ayı kaza bilançosu: 5 ölü, 282 yaralı - Haberler

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Diyarbakır'da mayıs ayı kaza bilançosu: 5 ölü, 282 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da mayıs ayı kaza bilançosu: 5 ölü, 282 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da mayıs ayında meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 353 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da mayıs ayında meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 353 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da mayıs ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre 428 kazada 353 kişi yaralandı, 5 kişi öldü. Kazaların 225'i ölümlü ve yaralanmalı olurken, 203'ünün ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında meydana gelen 2 bin 9 kazada ise bin 474 kişi yaralandı ve 10 kişi öldü. Kazaların 901'ı ölümlü ve yaralanmalı olurken, bin 108'i ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldi.

Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları; araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi.

(Murat Başal-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Güncel Haberler

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