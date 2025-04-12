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Diyarbakır'da Mart Ayında Kaçakçılık Operasyonları: 7 Tutuklama

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Diyarbakır'da mart ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi tutuklandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, 79 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Diyarbakır'da mart ayı kaçakçılık operasyonlarında 7 şahıs tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da mart ayında yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 7 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mart ayında yapılan çalışmalar kapsamında 79 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılıp, 59'u şubeden ve adli makamlarca serbest bırakıldı. 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 7'si tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; 2 adet uzun namlulu tüfek, 80 adet uzun namlulu fişeği, 65 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 34 adet av tüfeği fişeği, 851 adet fişek, 81 adet şarjör, 1 adet 2020 model Range Rover SUV araç, 7 adet çek/senet, 4 bin 430 dal puro, 16 bin 565 paket sigara, 61 kilo nargile tütünü, 796 adet elektronik sigara pufu, 2 bin 670 adet elektronik sigara kiti, 120 adet cep telefonu, 7 bin 665 adet güneş gözlüğü, 146 adet cep telefonu aksesuarı ve 98 adet elektronik cihaz ele geçirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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