Diyarbakır'da Marketten Temizlik Malzemesi Çalan Kadın Kamerada
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir markette hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çantasına temizlik malzemeleri koyan kadının görüntüleri, market sahibi tarafından kaydedildi. Market sahibi, hırsızlıktan şikayetçi olmadı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir marketten temizlik malzemesi çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan bir markete alışveriş yapmaya gelen kadın, gözüne kestirdiği temizlik malzemelerini çantasına bıraktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Market sahibi görüntüleri izlediğinde malzemelerin çalındığı fark etti. Hırsızlık yapan kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR