Diyarbakır'da Lokomotifin Otomobile Çarpması Sonucu Yaralanan 9 Yaşındaki Eylül Reyhan Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'daki tren kazasında yaralanan Eylül, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da geçtiğimiz haftalarda lokomotifin otomobile çarpması sonucu yaralanan 7 kişiden 9 yaşındaki Eylül Reyhan, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

27 Kasım tarihinde akşam saatlerinde kent merkezinden misafirliğe gitmek üzere beraberinde eşi, çocukları ve baldızı ile birlikte yola çıkan D.B. yönetimindeki 34 LC 0494 plakalı otomobile, Mardin'den Diyarbakır'a dönen Bağıvar Çevre yolundaki hemzemin geçitte M.K. idaresindeki lokomotif çarptı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobildeki sürücü ile 6 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Reyhan Bayram (9), doktorların tüm müdahalesine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Reyhan'ın cenazesi hastane morgunda cenaze işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi.