Diyarbakır'da Lastiği Patlayan Kamyonet DevRildi, 1 Yaralı

Diyarbakır'da seyir halindeyken lastiği patlayan kamyonet, yoldan çıkıp devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bitlis'ten Mersin'e giden 33 ANL 44 plakalı kamyonetin seyir halindeyken lastiği patladı. Olay sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR