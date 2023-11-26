Diyarbakır'da Kuzen Tartışması Kanlı Bitti

DİYARBAKIR'da tartıştığı kuzeni S.Ç. tarafından pompalı tüfekle vurulan Berat Çoban (20), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kuruçeşme mevki, Sento Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Berat Çoban, bir süredir aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan kuzeni S.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.Ç., pompalı tüfekle Berat'a ateş etti. Berat kanlar içerisinde yere yığılırken, S.Ç. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Berat, ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Berat, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Berat'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kaçan S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.