Diyarbakır'da kuyumcuya giren kadın kaşla göz arasında yüzüğü böyle çaldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, girdiği bir kuyumcudan kaşla göz arasında yüzük çaldı. İş yeri sahibi kadının peşinden giderek çevredeki vatandaşların yardımıyla yakaladı. Polise teslim edilen kadının yaklaşık 5 bin lira değerinde yüzük çaldığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadınla ilgili inceleme başlatıldı.