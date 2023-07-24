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Diyarbakır'da kuyumcuya giren kadın kaşla göz arasında yüzüğü böyle çaldı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, girdiği bir kuyumcudan kaşla göz arasında yüzük çaldı. İş yeri sahibi kadının peşinden giderek çevredeki vatandaşların yardımıyla yakaladı. Polise teslim edilen kadının yaklaşık 5 bin lira değerinde yüzük çaldığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadınla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da kuyumcuya giren kadın kaşla göz arasında yüzüğü böyle çaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, girdiği bir kuyumcudan kaşla göz arasında yüzük çaldı.

Alınan bilgilere göre, dün merkez Bağlar ilçesinde bir kuyumcuya giren kadın, baktığı yüzüklerden birini iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp alıp kaçmaya çalıştı. İş yeri sahibi kadının peşinden giderek çevredeki vatandaşların yardımıyla yakaladı. Polise teslim edilen kadının yaklaşık 5 bin lira değerinde yüzük çaldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kadınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Haberler

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