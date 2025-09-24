Diyarbakır'da Kuyumcudan 2,5 Kilo Altın Çalan 8 Kişi Tutuklandı

DİYARBAKIR'da çarşaflı 3 kadın, girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibinin dikkatini dağıtıp, vitrinden yaklaşık 2,5 kilo altın çaldı. Olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Olay, 20 Eylül'de Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kuyumcu dükkanına gelen çarşaflı 3 kadın, iş yeri sahibinin dikkatini dağıtarak vitrindeki yaklaşık 2,5 kilo altını çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra durumu fark eden kuyumcu, polise haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurdu. Bölgedeki 76 güvenlik kamerasından görüntü inceleyen polis, şüphelilerin 3'ü erkek, 5'i kadın olmak üzere 8 kişi olduğunu ve 2 araç kullandıklarını tespit etti. Şüpheliler, oluşturulan uygulama noktalarında yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ'DE DE HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren şüpheliler, olay günü kullandıkları çarşaflarla birlikte yakalandı. Kontrollerde, şüphelilerden birinin başka suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca Denizli'de de 350 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları da saptandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen altınların bir kısmı ise kuyumcuya teslim edildi.

Haber-kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,